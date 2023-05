Ak Republika odmietne fašizmus, viem na ňu zmeniť názor, vyhlásila Monika Beňová zo Smeru. Pred rokom spoluprácu vylučovala

OK

OK

Europoslankyňa za stranu Smer Monika Beňová sa dnes v relácii Na telo Plus vyjadrila, že na stranu Republika dokáže zmeniť názor, ak jej predstavitelia odmietnu fašizmus. Toto vyhlásenia urobila aj napriek tomu, že v marci 2022 hrozila odchodom zo strany Smer-SD pri akomkoľvek náznaku spolupráce s Uhríkovou stranou.

Smer podľa Beňovej úplne odmieta fašizmus a k extrémizmu sa vôbec nepribližuje. So stranou Republika sa podľa nej spája iba v rámci opozičnej spolupráce. „Smer napríklad veľmi jasne zadefinoval svoju doktrínu antifašizmu,“ povedala Beňová.

Spolupráca je pre mňa „no go“

„Som úplne zásadne proti akýmkoľvek čo len náznakom o spolupráci či o nevylúčení spolupráce s Milanom Uhríkom a so ,stranou‘ Republika. Je to pre mňa osobne ,no go‘. Verím, že aj pre Smer-SD a jeho členov. Ak nie, ja zo strany odídem. Náznaky akejkoľvek ,spolupráce‘ sú pre mňa osobne neakceptovateľné. V žiadnej podobe,“ napísala na začiatku roka 2022 v statuse na Facebooku.

Zdroj: Robert Fico/Facebook, TASR/Jaroslav Novák

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.