VIDEO: Vedci zverejnili záhadný videozáznam vraku Titanicu, zhotovili aj detailný 3D model

Odborníkom sa podarilo pomocou dronov vytvoriť prvý detailný 3D model slávneho Titanicu, ktorý od roku 1912 leží na dne Atlantického oceánu v hĺbke 3 800 metrov. Vedci budú podľa modelu schopní lepšie opísať, čo presne sa s parníkom pri potopení stálo, píše BBC.

„Stále existujú základné otázky o lodi, ktoré treba zodpovedať. Tento model je jedným z prvých významných krokov k tomu, aby sa príbeh Titanicu posunul smerom k výskumu založenému na dôkazoch a nie na špekuláciách,“ povedal odborník na Titanic Parks Stephenson.

Zábery z dronov poskytujú pohľad na celú loď, ktorá je rozlomená na polovicu. Predná časť je od tej zadnej vzdialená 800 metrov a obklopuje ich množstvo polámaných kusov dreva.

Spoločnosť Magellan, Ltd., a spoločnosť Atlantic Productions nakrúca o Titanicu dokumentárny film. Skenovanie uskutočnili v roku 2022 a použili viac ako 700 000 snímok, aby vedeli vytvoriť detailný 3D model potopeného parníka.

Titanic sa potopil 15. apríla 1912 v severnom Atlantiku niekoľko hodín po náraze do ľadovca počas svojej prvej plavby z britského Southamptonu do New Yorku. Pri tragédii zahynulo vyše 1 500 ľudí. Vo februári vedci zverejnili 80-minútový nezostrihaný videozáznam, ktorý zobrazuje celý vrak lode. Pozrieť si ho môžeš tu.

