POSTUPOVÁ KALKULAČKA: Slovákom nemusia stačiť ani tri výhry, rozhodujúci bude jeden výsledok.

Slováci majú po štyroch odohratých zápasoch na konte iba štyri body. Ak však chcú slovenskí hokejisti postúpiť do štvrťfinále, ideálne by mali vyhrať všetky tri zápasy, ktoré ich ešte čakajú. Aby si zabezpečili postup, musia sa dostať na štvrté miesto skupiny, kde je momentálne Lotyšsko, ktoré pred nami vedie o jeden bod, upozornil Sportnet.

Avšak keby aj slovenskí hokejisti vyhrali všetky tri zápasy, nemusí to stačiť. Ak by Lotyšsko vyhralo všetky nasledujúce zápasy, Slovensko by nemalo šancu dostať sa na štvrté miesto. Lotyšsko odohrá svoj posledný súboj so Švajčiarskom. Ak chce domáci tím postúpiť, bude musieť proti Švajčiarom vyhrať v riadnom hracom čase.

Postúpiť do štvrťfinále môžu aj Nóri, ktorí však majú pred sebou ťažkých súperov. Okrem Slovenska, Lotyšska a Nórska má však teoretickú šancu na postup aj Kazachstan. Ich výber zatiaľ vyhral po nájazdoch nad Nórmi, ale pred sebou má ešte Slovensko, Lotyšsko a Slovinsko. V prípade, že všetky tri zápasy vyhrajú v riadnom hracom čase, postup do štvrťfinále majú istý.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

