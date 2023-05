VIDEO: Gruzínci sú na nohách proti Rusku a rodine ministra Lavrova. Polícia zasiahla proti demonštrantom.

Policajti v Gruzínsku zasiahli proti demonštrantom, ktorým vadila prítomnosť rodiny ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Video na Twitteri zverejnil Visegrád 24.

Dcéra Lavrova Jekaterina Vinokurovová prišla do Gruzínska s manželom na svadbu svojho brata. Do Gruzínska sa dostala vďaka tomu, že krajina nedávno znova povolila leteckú dopravu z Ruska, kvôli čomu boli v Gruzínsku veľké protesty.

Západné krajiny na Lavrovovu dcéru podobne ako na šéfa rezortu zahraničia uvalili sankcie, informuje Nexta. Protest sa odohral pri gruzínskom Kvareli Lake Resort, kde rodina Lavrova trávi dovolenku. Visegrád 24 dodáva, že Lavrov bol jednou z osobností ruskej politiky, ktorá stála za inváziou do Gruzínska z roku 2008.

