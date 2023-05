Whatsapp zavádza dlhoočakávanú funkciu. Takto bude fungovať úprava odoslaných správ.

OK

Aplikácia Whatsapp zavádza do praxe novú funkciu. Po novom budú môcť používatelia upravovať správy aj krátko po odoslaní, avšak len prvých 15 minút. Informoval o tom portál Dailymail. Aktualizácia prichádza medzi používateľov postupne, pre väčšinu Slovákov bude dostupná v najbližších dňoch a týždňoch.

Whatsapp sa zneužitia tlačidla nebojí a upozorňuje na to, v akých prípadoch by ho mali používatelia využiť. „Vo chvíľach, keď sa pomýlite alebo si to jednoducho rozmyslíte, môžete teraz upravovať svoje odoslané správy,“ uviedla spoločnosť Whatsapp v príspevku na blogu.

Využitie funkcie je jednoduché a používateľsky prirodzené, stačí podržať prst na displeji na správe, ktorú chcete upraviť, a po krátkom čase sa vám ukáže jednoduché menu. V ňom majitelia zariadení nájdu tlačidlo „Upraviť“. Upravené správy budú označené nápisom „upravené“. Adresáti tak budú vedieť, že správa bola dodatočne upravená, nebudú však vidieť jej pôvodné znenie ani históriu úprav.

O novej funkcii informoval aj zakladateľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg, ktorý o nej napísal na svojej stránke na Facebooku: „Teraz môžete upravovať svoje správy v aplikácii Whatsapp až 15 minút po ich odoslaní!“

