Róma v Lučenci odmietol obslúžiť rasistický čašník, teraz spoznal svoj trest. Zákazník si ho tajne nahral, súd mu naparil pokutu

Pred šiestimi rokmi odmietol čašník v Lučenci obslúžiť zákazníka Ladislava len preto, že je Róm. Zákazník preto na čašníka z kaviarne podal trestné oznámenie. Súd teraz rozhodol, že došlo k diskriminácii, a tak sa čašník musí Ladislavovi ospravedlniť písomnou formou a zaplatiť mu 1 500 eur, informuje TV Joj.

K diskriminácii došlo v kaviarni, kam Ladislav prišiel so svojím známym a jeho dcérou. Čašník ho však ani nepozdravil a rovno si od neho pýtal klubovú kartu, bez ktorej sa údajne do podniku nedostane. Táto klubová karta podľa čašníka stála 300 eur, lenže aj keby o ňu mali záujem, tak im ju už nemôže vydať, pretože sú vypredané.

Ladislavovi sa toto správanie nepozdávalo, a tak sa čašníka spýtal, či náhodou nie je dôvodom farba pleti. Celú situáciu si medzitým začal potajomky nahrávať. Čašník mu však odpovedal, že o farbu pleti nejde.

Čašníka skúsil otestovať

Ladislava neobslúžili, a tak z podniku odišiel, no vymyslel spôsob, ako čašníka nachytať. O polhodinu neskôr prišla do kaviarne Ladislavova partnerka, ktorá nie je Rómka, a konverzáciu s čašníkom si tiež nahrala. Čašník ju pritom bez problémov obslúžil.

„Keď bola obslúžená, tak ona sa spýtala, že videla na dverách vypísané, že vstup iba s klubovou kartou. On jasne povedal, že áno, je to len kvôli cigáňom,“ vysvetlil Ladislav pre TV Joj. „Určite to nie je správny spôsob riešenia, že hádžeme každého do jedného vreca. Ja vždy hovorím, že treba dať každému šancu,“ uviedol.

„Dokazovaním – prehraním zvukových nahrávok, bolo jednoznačne preukázané, že došlo k diskriminačnému konaniu predchodcu žalovaného,“ uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Rozsudok však zatiaľ nie je právoplatný.

