V Chorvátsku sa medzi deťmi šíri nepríjemná choroba, ktorá pokazí dovolenku. Zverejnili príznaky aj možnosti liečby.

Slováci, ktorí tento rok plánujú vycestovať na začiatku leta do Chorvátska, by mali zbystriť. V populárnej dovolenkovej destinácii sa totiž medzi deťmi rýchlo šíri vírusové ochorenie, informuje portál Tvnoviny na základe správy lokálneho portálu Dnevnik.

Ochorenie je známe pod názvom piata choroba (Erythema infectiosum acutum). Jeho hlavnými znakmi u detí je červená vyrážka v oblasti tváre, ale aj vysoké horúčky. Tamojší zdravotníci v posledných mesiacoch zaznamenali veľký nárast výskytu tejto choroby u maloletých, a tak by mali zbystriť aj turisti, ktorí sa do Chorvátska v lete chystajú pricestovať so svojimi rodinami.

Príznaky a liečba

Piata choroba sa šíri vzduchom - pri kašľaní, alebo telesnom kontakte s nakazenými. Jej inkubačná doba je v priemere od 4 dní do 3 týždňov. Jej najčastejšími príznakmi sú napríklad bolesť hlavy, zvýšené teploty, únava či bolesti brucha.

Pre nakazené deti neexistujú žiadne antibiotiká, keďže ide o vírusové ochorenie. Odborníci u maloletých odporúčajú kľudový režim s dostatkom tekutín. Dieťa by sa potom malo liečiť zhruba jeden týždeň od prejavenie príznakov.

V Chorvátsku sa medzi deťmi šíri vírusové ochorenie. Zdroj: Unsplash/Vidar Nordli-Mathisen

