Používatelia WhatsAppu si musia zvyknúť na novinku. Mnohých poriadne zmätie.

Na pridávanie nových kontaktov v rámci aplikácie by tak používatelia nemuseli potrebovať telefónne čísla.

Aplikácia WhatsApp už čoskoro umožní používateľom jednoduchú úpravu alebo zmenu používateľského mena. Novinka by mala napomôcť vyhľadávať kontakty aj bez toho, aby ste mali dostupné telefónne číslo adresáta, informuje portál WABetaInfo.

Funkcia sa nateraz nachádza iba v beta verzii aplikácie, keďže na nej vývojári stále pracujú. Nie je preto jasné, či bude zmena možná už po najbližšej aktualizácii aplikácie.

Ako si budem vedieť zmeniť meno?

Sekcia venovaná tejto funkcii bude k dispozícii v časti Nastavenia WhatsApp > Profil, kde si po kliknutí budeš môcť zmeniť svoje používateľské meno. To budeš potom vedieť využiť aj na skontaktovanie sa s ďalšími používateľmi. V budúcnosti teda nebude potrebné vedieť telefónne číslo inej osoby na to, aby si sa s ňou skontaktoval.

Konverzácie nadviazané pomocou používateľských mien by mali mať rovnakú mieru šifrovania. V praxi to znamená, že bezpečnosť aplikácie by mala zostať na rovnakej úrovni.

Možnosť zmeniť používateľské meno v beta verzii aplikácie WhatsApp. Zdroj: webetainfo.com

