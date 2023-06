Zatvárajte podniky aj cesty, blížia sa nebezpeční Hell's Angels. V Šamoríne sa na gang motorkárov pripravujú policajti aj primátor

OK

OK

Motorkári z klubu Hell’s Angels, ktorý je označovaný aj ako nebezpečný gang, sú už v Šamoríne. Od dnešného rána preto dohliadajú na poriadok jednotky trnavskej a bratislavskej polície. Polícia o tom informuje na Facebooku a dodáva, že zatiaľ prípady narušenia verejného poriadku nezaznamenali.

V Šamoríne sa pre zraz motorkárov uzatvárajú niektoré ulice a cesty, ako aj niektoré gastropodniky, ktorým to podľa Startitupu odporúčal primátor mesta.

Mesto Šamorín na svojej facebookovej stránke postupne informuje o opatreniach, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť. Od rána je uzavretý úsek ulíc Šamorínska a Pri hrádzi v oblasti hotela Kormorán v Čilistove a uzávierka potrvá až do nedele popoludnia.

Rovnako je uzavretý vjazd do ulice Dubová, takže ak sa chystáš cez víkend do športového komplexu x-bionic sphere, dostaneš sa tam len z Rybárskej ulice. Dôvodom tejto uzávierky je to, že motorkári budú ubytovaní v Čilistovskej lagúne v blízkosti rezortu, informuje samotný rezort v komentároch pod stránkou mesta.

„Dlho sme rokovali s políciou a dopravným inšpektorátom, aby boli prijaté všetky opatrenia pre zabezpečenie poriadku počas víkendových podujatí v meste. Som presvedčený, že svoju úlohu zvládnu profesionálne,“ napísal na svojej stránke primátor mesta Csaba Orosz.

Organizátori zrazu Hell’s Angels oznámili, že sa na ňom zúčastní približne 2-tisíc až 3-tisíc motorkárov. Klub bol založený v roku 1948 veteránmi, ktorí sa zúčastnili na druhej svetovej vojne. Ak si chceš viac prečítať o histórii klubu, klikni na tento náš článok.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.