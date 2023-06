Seniorom vadí hluk, mladí sa boja ísť večer von: boli sme sa pozrieť, ako to vyzerá v Šamoríne počas akcie motorkárskeho gangu

„Konečne sa niečo v Šamoríne deje,“ zareagoval na moju otázku potetovaný mladík, ktorému stretnutie motorkárov z celého sveta v meste vôbec neprekáža. Staršie generácie však prítomnosť svalnatých, bradatých a nebezpečne vyzerajúcich mužov na „ostrých strojoch“ s rovnakým nadšením už nevítajú.

Vrásky na čele im robí vedomie, že motorkári z klubu Hell’s Angels, ktorých môže byť v Šamoríne momentálne približne dvetisíc, sú označovaní aj za nebezpečný gang. Klub založený v roku 1948 veteránmi druhej svetovej vojny je totiž neslávne známy najmä vďaka členom s kriminálnou minulosťou.

Za roky existencie klubu boli mnohí jeho jazdci zapletení v rôznych kauzách, vrátane vydierania, násilia, obchodovania s drogami či prostitúciou. Samozrejme, nemôžeme hádzať do jedného vreca všetkých členov Hell’s Angels. Veľa z nich je totiž nekonfliktných a svoje správanie drží v medziach zákona. O klube si viac môžeš prečítať v tomto článku.

Napriek tomu sa na tisíce mužov na motorkách pripravila polícia aj mesto. Šamorín v piatok vyzeral ako najstráženejšie miesto na Slovensku. V uliciach dávali pozor na poriadok desiatky policajtov, niektorí dokonca v nepriestrelných vestách s automatickými puškami.

V neposlednom rade občanov pred motorkármi varoval aj primátor mesta Csaba Orosz, ktorý vyzval majiteľov prevádzok, aby zvážili ich otvorenie. Či sa ich nakoniec skutočne rozhodli preventívne zavrieť a ako na motorkárov reagovali aj ostatní miestni, som v piatok zisťoval priamo v uliciach Šamorína.

Polícia na každom kroku

Do cieľa sa blížim približne o pol jedenástej doobeda. Nestihnem poriadne ani vojsť do mesta a do očí mi udrie policajná dodávka odparkovaná na bočnej ceste, len kúsok od tabule s nápisom „Šamorín“. Je takmer nemožné nevšimnúť si vozidlo odstavené uprostred ničoho – medzi dvoma poľami.

Počas toho, ako sa zamýšľam nad tým, koho môžu policajti na tomto mieste strážiť, pokračujem ďalej do centra. Po dvoch zdolaných kruhových objazdoch odstavím auto na najbližšom parkovisku. Vôbec ma neprekvapí, že vedľa mňa parkuje ďalšia hliadka. Len čo vystúpim a obzriem si okolie, uvidím na rohu ulice postávať partiu policajtov v žltých reflexných vestách.

Na parkovisku pri mne parkuje policajné auto. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

„Šamorín bude aktuálne asi naozaj najstráženejšie mesto v našej krajne,“ pomyslím si, prekvapený z toho, že tu nie som dokopy ani päť minút a natrafím na toľko strážnikov. Viac než to ma asi udivuje len fakt, že som doposiaľ nestretol ani jedného z obávaných motorkárov.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Či sa boja domáci motorkárov a čo im najviac na ich zraze prekáža.

Akým spôsobom sú uzatvorené ulice, kde sa motorkári zdržujú.

Či som na motorkárov natrafil aj v centre mesta alebo len v bočných uličkách.

Ako hodnotí situáciu v meste polícia.

