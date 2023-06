Fico vraj nepôjde do vlády so stranou, ktorá chce odchod Slovenska z NATO. Kritizuje však údajnú kampaň, ktorú u nás NATO vedie.

Šéf Smeru v nedeľu povedal pre televíziu TA3, že kandidátku predstaví okolo 20. júna, pričom prioritou strany v kampani budú témy zastavenia zdražovania či zmena fixácií hypoték. Fico to chce vyriešiť štátnou bonifikáciou úrokových sadzieb. Chce na to použiť peniaze z bankového odvodu, ktorý by v prípadnej vláde Smer zaviedol.



Ďalej povedal, že nepôjde do vlády so stranou, ktorá chce vystúpenie Slovenska z NATO alebo EÚ. Vzápätí však na poznámku, že strana Republika má na webe požiadavku na vystúpenie z NATO, Fico paradoxne odpovedal, že nikoho zo spolupráce vylučovať nebude.



Zároveň kritizuje mediálnu kampaň, ktorú vraj podľa neho Slovensku organizuje NATO. Má byť zameraná na ľudí od 50 do 65 rokov, ktorí nebývajú v Bratislave, je teda smerovaná priamo na voličov Smeru. Vraví, že jej cieľom je údajne zvýšiť počet Slovákov, ktorí podporujú vojenskú pomoc Ukrajine a tiež zvýšiť podporu pre NATO.



Líder Smeru to považuje za priamy zásah do volebnej kampane na poškodenie opozície. Smer-SD rešpektuje členstvo SR v NATO a plnenie našich záväzkov, no pýta sa, prečo chce NATO meniť názory na vojenskú pomoc Ukrajine.



Fico žiada, aby NATO zrušilo verejné obstarávanie na túto kampaň, alebo aby ju odložilo na obdobie po septembrových parlamentných voľbách. Pripomenul, že viacerí aktéri vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej spomínajú obavy so šírenia dezinformácií na Slovensku. Pýta sa preto, či je kampaň NATO odpoveďou na tieto obavy. Fico tvrdí, že vojenská pomoc Ukrajine spôsobuje ďalšie nešťastie a treba pristúpiť k mierovým rokovaniam.





Robert Fico. Zdroj: TASR/Jakub Kotian