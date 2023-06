FOTO: Toto nie je fotomontáž. Oblohu v New Yorku zafarbil nebezpečný dym nažlto, úrady vyzvali ľudí, aby nevychádzali z domu

Keby človek nevedel, čo sa deje, mal by pocit, že sa New Yorkom práve prehnala piesková búrka. Úrady v Kanade aj USA museli vydať varovania pred vysokým rizikom, ktoré pre ľudské zdravie predstavuje zhoršená kvalita ovzdušia.

Ovzdušie zamorili lesné požiare v Kanade, ktorá sa rozhoreli neďaleko amerických hraníc, a tak teraz dym spolu s rôznymi čiastočkami prúdi smerom na juh, kde zasiahol New York. Toto varovanie, ktoré vydali úrady v obidvoch krajinách, sa týka miliónov obyvateľov Severnej Ameriky, nielen ľudí v meste, ktoré nikdy nespí.

Najviac postihnuté dymom sú aktuálne kanadské provincie Ontário a Québec, ale aktuálne naň doplácajú aj obyvatelia štátov New York a Connecticut, kde už úrady kvalitu ovzdušia označili ako „nezdravú“.

Kanadské úrady už od utorka vydali pre oblasť Ottawy výstrahu, podľa ktorej kvalitu ovzdušia klasifikovali ako „veľmi vysoko rizikovú“. O niečo lepšia situácia je v oblasti Toronta, kde zatiaľ kanadské úrady situáciu označujú ako „vysoko rizikovú“, no v žiadnej z týchto oblastí neodporúčajú pretrvávajúci pobyt na dymom znečistenom vzduchu mimo domova.

#BRE

AKING: New footage from the George Washington Bridge (connecting New Jersey and New York City) of the toxic smoke now enveloping the northeast, as dozens of wildfires burn uncontrolled across Canada. #BreakingNews pic.twitter.com/7HjdJwMaEG