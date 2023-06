Rodiny obetí, ktoré zabil opitý Dědeček, nahneval 15-ročný trest. Naše deti ležia v hrobe, toto nie je spravodlivosť, odkazujú

Verejnosť vo štvrtok spoznala verdikt súdu v prípade Dušana Dědečka, ktorý pod vplyvom alkoholu zabil piatich ľudí na zastávke Zochova v Bratislave. Súd mu vymeral trest v dĺžke 15 rokov.

Trest by si mal Dědeček odpykať v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Navyše mu súd uložil desaťročný zákaz šoférovania a trojročný ochranný dohľad.

Rodiny s verdiktom nesúhlasia

Podľa portálu tvnoviny.sk však rodiny zosnulých mladých ľudí trest považujú za nedostatočný. Teraz žiadajú prokurátora, aby využil svoju možnosť na odvolanie. Ak sa tak nestane, rodiny chcú o pomoc požiadať generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

„Pätnásť rokov a naše deti ležia v hrobe. Vyzývam prokurátora aj generálneho na odvolanie, to nemá nič so spravodlivosťou. Chodia opití vodiči po ceste a povedia, že veď môžem, on dostal za piatich zabitých 15 rokov, čo to je,“ uviedol otec 19-ročnej Natálie, ktorá na Zochovej tragicky zahynula.

Ani právni zástupcovia zvyšných rodín obetí nepovažujú trest za adekvátny. Verejne sa pýtajú, prečo Dědečka súdili za trestný čin všeobecného ohrozenia, keď nakoniec dostal aj tak iba 15-ročný trest, pričom možnosťou bolo až doživotie.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

