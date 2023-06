VIDEO: Vojak odpadol počas skúšky v extrémnych horúčavách. Pozviechal sa a pokúšal sa pokračovať v hraní.

OK

Video britského vojaka, ktorý sa aj po odpadnutí pokúša hrať na trombóne, sa stáva virálnym. Vojak a člen hudobnej skupiny Massed Bands of the Household Division bol jedným z viacerých, ktorí pri nácviku odpadli. Skupina sa pripravuje na veľkolepý pochod Trooping the Colour na počesť narodenín kráľa Karola III., ktorý sa uskutoční budúci víkend, informuje BBC.

Na videu môžeš vidieť, ako vojakovi prišlo zle, napokon stratí vedomie a padne na zem. Po chvíľke sa pozviecha a podarí sa mu postaviť na nohy. Keď sa však pokúša ďalej hrať, odvedú ho. Ponúkli mu aj nosidlá, ale z miesta odišiel po vlastných. Teploty v sobotu v Londýne dosahovali 30 stupňov Celzia.

Princ William krátko po incidente na Twitteri napísal vojakom odkaz. „Veľká vďaka všetkým, ktorí sa dnes ráno zúčastnili počas horúčav na finálnej skúške Colonel's Review. Podmienky sú ťažké, ale všetci odvádzate výbornú prácu. Ďakujem. W.“

Oslavy kráľovských narodenín sú podľa ET Online viac ako 200-ročná tradícia. V programe je zahrnutých 1 400 vojakov, 200 koňov a 400 hudobníkov.