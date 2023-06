DEFINITÍVNE: Zuzana Čaputová nebude opätovne kandidovať na post prezidentky

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes oznámila, že nebude kandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia budúci rok.

Správu oznámila prostredníctvom tlačového vyhlásenia, ktoré sa konalo dnes popoludní v Prezidentskom paláci.

Vážené občianky, vážení občania,



toto vyhlásenie je jedno z najťažších, aké som v živote urobila a zrejme aj urobím.



Mám za sebou štyri profesijne aj ľudsky najťažšie roky môjho života a čaká ma piaty, ktorý zrejme nebude o nič ľahší.



Všetci vieme, že posledné štyri roky boli spojené s mnohými krízami, covidom, vojnou na Ukrajine, energetickou krízou, rekordnou infláciou. Vykonávala som mandát so štyrmi vládami za štyri roky a na jeseň vymenujem piatu.



Veľmi si vážim dôveru všetkých vás, ktorí ju voči mne cítite, a verte mi, že si tento záväzok dôvery plne uvedomujem. Nesklamať ju však znamená robiť túto prácu s plným nasadením a silami. Inak by sa mohlo stať, že prezidentský post bude slúžiť mne a nie ja jemu a krajine.



Pred oznámením tohto svojho rozhodnutia som musela odhadnúť svoje sily na ďalších, oddnes potenciálne šesť rokov. A po veľmi poctivom zvažovaní dnes viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť.



Dokončím teda posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. Ďalej sa už o druhé volebné obdobie nebudem uchádzať.



Čo som vám pred štyrmi rokmi sľúbila, teda dokončením svojho mandátu splním. Aj naďalej sa budem snažiť byť pilierom pokoja, slušnosti, vecnosti a ústavnosti. Mrzí ma pritom, ak sklamem tých, ktorí očakávali aj moju opätovnú kandidatúru.



Osud Slovenska však, samozrejme, nezávisí od jedného človeka. Múdri a empatickí ľudia s dostatkom energie viesť Slovensko kandidovali v komunálnych voľbách, kandidujú v parlamentných voľbách a nie je dôvod, aby tak nebolo aj vo voľbách prezidentských.



Samozrejme, pár slov tohto vyhlásenia nemôže obsiahnuť všetky najhlbšie dôvody môjho rozhodnutia, medzi ktoré patrí aj ohľad na moju rodinu. Napriek tomu sa uchádzam o vaše pochopenie a dôveru v tom, že som rozhodnutie zvažovala veľmi poctivo a že dôvody preň sú naozaj silné.



Neberte, prosím, moje rozhodnutie nekandidovať ako dôkaz toho, že so slušnosťou sa nedá uspieť. Dajú sa s ňou vyhrať voľby, vykonávať mandát a ostať pritom najdôveryhodnejším politikom. Slušnú a hodnotovú politiku porazí len to, keď jej prestaneme veriť. Ja v ňu stále verím. Moje rozhodnutie je rozhodnutím osobným, keďže dostatok síl je to, čo významne určuje kvalitu verejnej služby.



Svojím rozhodnutím nekandidovať sa nevzdávam ideálov ani dôvery v hodnoty, ktorým som podriaďovala celý svoj doterajší profesijný aj osobný život. Demokracii a spravodlivosti na Slovensku som sa snažila pomáhať pred prezidentským mandátom, počas neho a budem aj po ňom.



Naďalej budem robiť svoju prácu s ľudskosťou a empatiou, lebo je to práca pre ľudí. Aj keď práve za ľudskosť platíte vysokú cenu svojou zraniteľnosťou.



Som rada, že sa počas uplynulých štyroch rokov podarilo veľa dobrého, a verím, že aj v tom poslednom roku môjho mandátu urobím so svojím tímom veľa užitočného pre Slovensko.

