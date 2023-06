Najškaredší pes roku 2023 má zadné labky otočené naopak.

Najškaredším psom na svete sa stal čínsky chocholatý pes menom Scooter z Arizony. O víťazovi rozhodli porotcovia súťaže o najškaredšieho psa, ktorá je zameraná na podporu adopcie zvierat. V nedeľu to napísal denník The Guardian, informuje TASR.

Súťaž o najškaredšieho psa sa každoročne koná v kalifornskom meste Petaluma už takmer 50 rokov. Jej cieľom je okrem propagácie adopcie zvierat i oslava tých psov, ktorí si aj napriek určitým vývojovým či iným chybám našli svojich majiteľov.

Na tohtoročnej prvej priečke sa ocitol sedemročný čínsky chocholatý pes Scooter, ktorý sa narodil s deformovanými zadnými nohami – laby mu smerujú dozadu, čo mu prakticky znemožňuje normálnu chôdzu. Chovateľ ho po narodení priniesol do útulku v arizonskom meste Tucson, aby ho dali utratiť.

Jeden zo zamestnancov útulku si však Scootera vzal domov, keďže mu chcel dať „šancu na normálny život a nájdenie si majiteľov“. Psa si napokon adoptovala Linda Elmquistová, ktorá Scooterovi zabezpečila cvičenia a špeciálny vozík, vďaka čomu môže teraz hendikepovaný pes chodiť a „ničím sa neodlišuje od ostatných psov“.



The Guardian pripomína, že v minulosti sa víťazmi súťaže o najškaredšieho psa stal aj kríženec holandského ovčiaka a pitbulteriéra s vrodenou chybou chrbtice či kríženec boxera, baseta a bígla, ktorý podľa jedného z porotcov vyzeral ako „poskladaný z niekoľkých rôznych psov“. Čínsky chocholatý pes, ktorý sa tento rok umiestnil na prvej priečke, je však už dlhodobo veľkým favoritom na víťazstvo – od roku 2000 toto plemeno vyhralo súťaž o najškaredšieho psa najmenej desaťkrát.

