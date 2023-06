Doma mal vraj toľko munície, že by mohol ísť do vojny. Naď zverejnil fotku muža, ktorý sa mu vyhrážal smrťou

OK

Exminister Jaroslav Naď na Facebooku zverejnil fotku muža, ktorý sa vyhrážal smrťou jemu aj prezidentke Zuzane Čaputovej. „Doma mal munície toľko, že by to pár dní stačilo aj na línii niekde na východe Ukrajiny. Ale môže ísť kľudne domov. Sudca rozhodol,“ napísal rozhorčený Naď.

Obvineného muža nevzali do väzby, dostal však viacero obmedzení. V piatok o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I. Rozhodnutie nie je právoplatné. Prokurátorka podala sťažnosť.

Za vlnu zla podľa Naďa môžu viacerí opoziční poslanci. Exminister v statuse kritizuje súdy aj prokuratúru. „Načo ešte teda OČTK, polícia, prokuratúry a súdy čakajú? Na to, keď takýto výplod zla reálne niekoho zabije? Keď ublíži nevinným? Nuž potom už ale bude neskoro! A keď potom niekto zoberie spravodlivosť do vlastných rúk, tak sa nečudujme…“ uzavrel.

Prokuratúra navrhovala pre obvineného tzv. preventívnu väzbu. „Mám za to, že kontrolou technickými prostriedkami, keď bude zamedzené, aby sa akýmkoľvek spôsobom k poškodeným priblížil, bude účel väzby dosiahnutý,“ argumentoval sudca. Najviac podľa neho zavážila skutočnosť, že obvinený má vyše 70 rokov a stará sa o osobu, ktorá je na jeho starostlivosť odkázaná.



Okrem iného musí obvinený odovzdať cestovný pas a hlásiť každú zmenu miesta pobytu. Má tiež zákaz úmyselne sa priblížiť k poškodeným a k ich rodinným príslušníkom. „Zákaz úmyselne vstúpiť do mesta Pezinok a do obce Hrubá Borša. Zákaz úmyselne vstúpiť do hlavného mesta SR okrem účasti na úkonoch trestného konania,“ spresnil hovorca.



Obvinený musí nosiť aj monitorovací náramok na kontrolu polohy.

Čaputovej a Naďovi posielal výhražné listy aj náboje

Polícia obvinila muža z trestných činov vydierania, nebezpečného vyhrážania a nedovoleného ozbrojovania. Zadržali ho tento týždeň v rámci akcie s krycím názvom Pepino. Ku skutku sa priznal.

Prokuratúra priblížila, že jednou zo skutočností, ktoré sa obvinenému kladú za vinu, je posielanie výhražných listov s nábojmi bez textu a vydieracích listov dvom poškodeným osobám.

