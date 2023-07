Zvláštny krok Elona Muska. Na Twitteri si po novom prečítaš len obmedzený počet postov

Sociálna sieť Twitter obmedzuje počet príspevkov, ktoré môžu používatelia čítať za jeden deň. Cieľom je zastaviť „extrémnu úroveň“ extrakcie údajov a manipuláciu systému, oznámil v sobotu majiteľ Elon Musk.



Dočasný limit na čítanie tweetov stanovili pôvodne na 6 000 za deň pre používateľov s overenými účtami, 600 pre neoverené účty a 300 pre nové neoverené účty. Neskôr limit zvýšili na 10 000 príspevkov denne pre overených používateľov, 1 000 pre neoverených a 500 pre nových neoverených používateľov, uviedol Musk v ďalšej správe bez bližších detailov. Opatrenie má byť podľa tweetu majiteľa sociálnej siete iba dočasné.

The “Rate Limit” change is only TEMPORARY.



Twitter will eventually return to normal.



Be patient. We are making Twitter even better.