Hodinky slovenských politikov: Kto nosí na zápästí 100 000 eur a kto sa uspokojí s kúskom za pár stoviek

Na pridrahé náramkové hodinky si dnes dávajú politici pozor. Nechcú dráždiť. Aj tí, ktorí sa dnes radi predvádzajú s holými zápästiami, však v minulosti nepohrdli kúskami v hodnote niekoľkých mesačných platov.

V predvolebnej kampani sa na nás politici usmievajú z námestí, bilbordov, videí aj postov na sociálnych sieťach. Koučovaní marketingovými expertmi si dávajú záležať na striedmom prejave, gestikulácii, ale aj zovňajšku. Aj preto by sme na ich zápästiach v ostatných mesiacoch len ťažko hľadali drahé hodinky, ktoré v minulosti neraz iritovali verejnosť.

Náramkové hodinky už dávno neslúžia výlučne na ukazovanie času a hrajú predovšetkým statusovú úlohu. My sme boli zvedaví na to, aké kúsky preferuje naša politická špička. Preskenovali sme spravodajské archívy aj facebookové profily exponovaných politikov a naše nálezy konzultovali s expertom, ktorý sa živí predajom luxusných hodiniek. Chcel však ostať v anonymite, a to aj z dôvodu, že medzi jeho klientov patria práve aj niektorí politici. Zaujímal nás nielen model a cena hodiniek, ale aj ich vzácnosť či estetická hodnota.

DISCLAIMER: Zvýšený výskyt politikov zo strán Hlas a Smer nie je výsledkom predpojatosti, ale ich často nákladného vkusu. Navyše lídri donedávna vládnucej koalície si na hodinky nepotrpia. Igor Matovič, Richard Sulík či Eduard Heger hodinky buď vôbec nenosia, alebo nosia len ich digitálne inteligentné verzie.

1. Robert Fico

Zápästie lídra strany, ktorá (opäť) kraľuje prieskumom verejnej mienky, prešlo počas dlhých rokov v politike výrazným prerodom. Zatiaľ čo Robert Fico dnes nosí bežné plastové „bezvýznamné“ bežecké hodinky, na vrchole svojich politických síl sa rád predvádzal jedným z najexkluzívnejších kúskov na trhu – IWC DaVinci Perpetual Calendar Kurt Klaus. Podľa jeho slov šlo o dar od manželky z roku 2008.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Mechanické hodinky, ktoré sa prestali vyrábať v roku 2014, predstavujú podľa experta „absolútnu lahôdku“ a „nádherný kúsok“. „Je zjavné, že ten, ktorý hodinky kupoval, je buď veľký fanúšik značky, alebo sa naozaj vyzná,“ poznamenal. Hodinky sú špecifické v tom, že majú zabudovaný tzv. večný kalendár, ktorý bude za predpokladu neustáleho nosenia ukazovať správny dátum až do roku 2250.

Odhadovaná cena hodiniek, z ktorých bolo vyrobených len 3 000 kusov, je na dnešnom trhu okolo 25 000 eur. Podľa SME mali na luxusné hodinky švajčiarskej značky IWC Da Vinci kedysi slabosť viacerí čelní predstavitelia z takzvaného podnikateľského krídla Smeru, napríklad Pavol Paška či Ján Počiatek.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

2. Peter Pellegrini

Bývalý volebný líder Smeru a dnes predseda druhej najpopulárnejšej strany Hlas je napriek dočasne nahému zápästiu, ktoré aktuálne prezentuje fanúšikom na Instagrame či na mítingoch v regiónoch, známym fanúšikom náramkových hodiniek. Podľa nášho experta k nim má „vzťah bez ohľadu na ich cenu či značku“. Neukazuje sa s nimi približne od roku 2021, keď založil stranu Hlas.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Na prvej fotografii z roku 2018 vidíme „digitálneho lídra“ Ficových vlád s kúskom s koženým náramkom TAG Heuer Carrera z roku 2016, ktorých pultová cena je okolo 4 000 eur. Pellegrini vlastní aj o tisíc eur drahšie hodinky od rovnakého výrobcu s charakteristicky modrým náramkom a tzv. skeletonovým ciferníkom, vďaka ktorému vidieť do ich útrob. Náš expert ich opísal ako „veľmi pekné a prelomové športové hodinky určené pre úzku skupinu klientov“.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Tretím identifikovateľným kúskom Petra Pellegriniho je prvá generácia hodiniek slovenského výrobcu používajúceho švajčiarske komponenty, Biatec s prívlastkom Corsair, s odhadovanou cenou 1 250 eur.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

3. Boris Kollár

Predseda parlamentu z hnutia Sme rodina, ktorého stolička nedávno ustála zemetrasenie po obvineniach expartnerky z domáceho násilia, si na hodinky až tak nepotrpí. Dôkazom je ich častá absencia alebo preferovanie športového modelu, ktorého hodnota nepresahuje niekoľko stoviek eur.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zaujímavejší je jeho vzťah k náramkom. V roku 2013 sa pre Plus 1 Deň pochválil kabalistickým kúskom s briliantmi, kúpeným v Amerike za 80 000 dolárov. Dnes jeho ruky v NR SR aj počas mediálnych vystúpení zdobí „najlegendárnejší“ kúsok od značky Cartier s prívlastkom Love, ktorého odhadovaná cena je 10 000 eur. Pozornosť priťahuje aj pozoruhodná červená šnúrka, ktorej bližšie skúmanie poodhalí zväzok z troch druhov zlata (bieleho, žltého a ružového). Hodnota náramku je 650 eur.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

4. Andrej Danko

Kollárov predchodca na poste predsedu NR SR Andrej Danko, ktorý z pozície lídra SNS opäť pokukuje po účasti v parlamente, má podľa nášho experta „záľubu v ozajstnej klasike, neexperimentuje a má dobrý vkus“. My dodávame, že aj celkom nákladný.