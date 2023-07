Vémola dostal tučnú pokutu. Toto je suma, ktorú musí zaplatiť pre neoprávnený chov šeliem

Čech príde o tisícky eur.

Trestné stíhanie voči českému MMA zápasníkovi Karlosovi Vémolovi je zastavené a všetky zvieratá napokon zostávajú v jeho obrovskej vile, takzvanom „Vémolande“. Obávaný „Terminátor“ sa však nevyhol poriadne tučnej pokute. Informoval o tom portál CNN Prima NEWS.

Vémola bol obvinený z neoprávnenému chovu šeliem a mohol dostať až tri roky za mrežami. Ako však sebavedomo vyhlásil, do väzenia sa nechystá. Napriek tomu priznal vinu a musí zaplatiť pokutu až 200 tisíc českých korún, čo je v prepočte zhruba 8400 eur.



„Hneď na začiatku prípadu som priznal, že som si zadovážil tigrov aj napriek tomu, že som mal povolenie iba na chov levov. Zaplatiť pokutu mi nevadilo. Išlo mi o to, aby Antonia Ramba (tigrica, ktorú chová - pozn. redaktora) zostala u nás. Konečné vyšetrovanie veterinárnej správy bolo, že za pol roka nenašli pre Rambu lepšie podmienky,“ priblížil zápasník a dodal, že tigrica zostáva naďalej v jeho opatere.



Celá kauza sa začala ešte koncom minulého roka. Vémola roka obvinil dlhoročného rivala Patrika Kincla z toho, že ho udal pre nedovolený chov exotických zvierat, čo Kincl jasne poprel. U Vémolu bola policajná razia a Kincl, ktorý medzičasom v spoločnej odvete obhájil titul Oktagonu, naňho vtedy podal trestné oznámenie za ohováranie.



„Karel dostal predžalobnú výzvu. Na súd to nemuselo dôjsť, no neospravedlnil sa. Môj právnik to bude preto podávať na súd a budeme sa súdiť,“ povedal Kincl ešte v decembri. Vémolu po tvrdej prehre čaká v sobotu 29. júla ďalší zápas na pražskej Štvanici.



Ako sa však vyjadril, na pláne má potom už len pár kariérnych zápasov, pričom jeden má byť obhajoba titulu poloťažkej váhy a druhý odveta „zápasu storočia“ s Attilom Véghom, ktorý ho v roku 2019 knokautoval v prvom kole.