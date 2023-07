Len 135 kilometrov od slovenských hraníc dopadli ruské rakety. Na Ukrajine zdemolovali obytný dom

Najmenej tri osoby prišli o život v západoukrajinskom meste Ľvov potom, ako raketová strela zasiahla obytný dom. Oznámil to vo štvrtok starosta mesta Andrij Sadovyj. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.

Gubernátor západoukrajinskej Ľvovskej oblasti Maxym Kozyckyj vo videu zverejnenom v aplikácii Telegram uviedol, že strela priamo zasiahla obytnú budovu vo Ľvove. Po zásahu vypukol požiar, ktorý sa však podarilo uhasiť.



Záchranári podľa Kozyckého na mieste nešťastia prehľadávajú a odstraňujú trosky. „Samozrejme, že tam budú mŕtvi a zranení,“ povedal. „Robíme všetko, čo je v našich silách... na záchranu ľudí,“ dodal.

President #Zelenskyy published a video showing the aftermath of the #Russian attack on the civilian infrastructure of #Lviv.



At least four people were killed. pic.twitter.com/k9XvjHn1ON