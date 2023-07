Slovenský prestup storočia: Milan Škriniar podpísal zmluvu s PSG. Koľko miliónov ročne zarobí?

Rodáka zo Žiaru už privítali pod Eiffelovkou.

Je to oficiálne! Milan Škriniar podpísal prestupovú zmluvu s najlepším francúzskym klubom Parížom St. Germain. Kontrakt je dohodnutý na 5 rokov, konkrétne do 30. júna 2028. „Som veľmi šťastný, že môžem byť súčasťou tohto úžasného klubu,“ povedal Škriniar pre oficiálny web klubu.

„PSG je jedným z najlepších klubov na svete s hráčmi svetovej triedy a fantastickými fanúšikmi. Keď sa vás snaží získať klub ako PSG, voľba je rýchla. Keď som sa vedel, že mám príležitosť sem prísť, bol som veľmi šťastný. S reprezentáciou Slovenska som odohral dva zápasy, takže som pripravený. Po zotavení trénujem, cítim sa na 100 percent a možno aj viac,“ uviedol 28-ročný obranca.

Slovenský obranca prestúpil do PSG ako voľný hráč po tom, čo mu vypršala zmluva s Interom Miláno, kde pôsobil od roku 2017. Milánsky klub ho vtedy kúpil od Sampdoria Janov za 34 miliónov eur.

V Interi sa vypracoval až na kapitána tímu. V sezóne 2020/2021 získali dokonca titul majstra Talianska, o rok neskôr zas Taliansky pohár. Dvakrát vyhral aj Superpohár. PSG chcelo kúpiť Škriniara už v januári tohto roka, no milánsky klub si za neho pýtal dvadsať miliónov eur. V Paríži by mal ročne zarábať 7,5 milióna eur plus ďalšie výkonnostné bonusy.