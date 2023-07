Sociálna poisťovňa varuje Slovákov. Tisícky z vás majú oznamovaciu povinnosť, čas je iba do konca augusta

Výšku dôchodku z cudziny je potrebné oznámiť do konca augusta kvôli určeniu sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v novembri.

Seniori, ktorí poberajú dôchodok z cudziny, majú povinnosť oznámiť naposledy vyplatenú sumu za august 2023 Sociálnej poisťovni, a to do konca augusta. Je to z dôvodu určenia sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v novembri. V pondelok na to upozornil hovorca SP Martin Kontúr.



Na oznámenie sumy je potrebné použiť elektronický formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

„Po zapísaní základných identifikačných údajov dôchodcu do príslušných častí e-formulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a elektronický formulár odoslať Sociálnej poisťovni,“ priblížil Kontúr. Povinnosť sa netýka seniorov, ktorí poberajú dôchodok len zo Slovenskej republiky.