Aktivista prednášal o Ukrajine na festivale pri Rožňave, prerezali mu gumu na aute. Rovnako skončilo aj ďalších 9 vodičov

Prvý ročník festivalu sa zakončil nepríjemne nie len pre aktivistu Jakuba Pohleho, ale aj pre ďalších deväť ľudí.

Aktivista, hudobník, člen platformy Za slušné Slovensko a admin satirickej stránky Málo cynizmu na toto mesto, Jakub Pohle, sa stal obeťou incidentu, pri ktorom došlo k poškodeniu vozidla. Na prípad upozornil denník SME.

Od štvrtka do nedele sa konal v opustenej tabakovej továrni v obci Smolník prvý ročník festivalu 66 hodín. V sobotu ráno sa tam mal stať incident, pri ktorom došlo k poškodeniu vozidiel. V Smolníku mal Pohle hovoriť o skúsenostiach z Ukrajiny, ktorú napadlo Rusko. Aktivista tam pravidelne cestuje.

Pohle na Facebooku zverejnil status, kde situáciu z festivalu podrobne opísal. „Včera som mal prednášku o mojich cestách na Ukrajinu na Festivale 66 hodín v Smolníku. Všetko by bolo super, keby nám tu jeden miestny výtečník neprerezal gumy na aute. Teda, nie len nám, ale aj deviatim ďalším ľuďom,“ začína sa príspevok na sociálnej sieti.

Spolu s ostatnými ľuďmi však aktivista tuší, kto za činom stojí. „S najväčšou pravdepodobnosťou vieme kto to bol, na vstupe sa totiž istý miestny grobian vyhrážal, po tom, čo ho bez pásky nevpustili do areálu, že ide prerezávať gumy a čuduj sa svete, gumy nakoniec skončili prerezané a jeho auto je nafotené ako uniká z miesta činu,“ napísal Pohle.

Páchateľovi dal v statuse Pohle podmienku. Uviedol, že cieľom statusu bolo nájsť pomocnú ruku, ale mal aj hlbší zámer: „Aby sa tento idiot spamätal, prišiel škodu vykešovať a vyriešili sme to ako dospelí ľudia cez nejaký mobilný servis ešte doobeda a mohli sme odísť. Keď sa toto dosť prezdieľa, maybe to uvidí a pohne sa v ňom svedomie,“ píše aktivista. Zároveň dodáva, že ak sa tak nestane, zverejní meno dotyčného, zoznam firiem v ktorých figuruje, spolu s ďalšími „chuťovkami“ a telefónnymi číslami.

A tak sa aj stalo. Keďže útočník nereagoval a nezdvíhal telefóny telefóny, Pohle sa dnes poobede rozhodol v ďalšom statuse zverejniť jeho identitu. „Keďže velectený Radoslav Baran nedvíha telefóny, nereaguje a vo všeobecnosti sa správa ako zbabelec, som nútený zverejniť jeho identitu a celý priebeh incidentu,“ napísal v príspevku.

Barana ďalej v príspevku opisuje ako majiteľa penziónu Villa Zara v Smolníku, známeho tunelára eurofondov a kamaráta Radoslava Procházku. Okrem mena zverejnil aj celý priebeh toho, ako sa páchateľ snažil dostať na festival.

„Predvčerom sa chcel dostať na festival 66 hodín v Smolníku ožratý jak prasa, nechcel zaplatiť a odmietal mať pásku, správajúc sa ako grobian. Keď bol z areálu vyvedený, pred svedkami sa vyhrážal násilím, vulgárne nadával ženám, okrem toho sa konkrétne jednému z hlavných organizátorov sa vyhrážal tiež,“ píše Pohle.

Podľa informácií videl páchateľa samotný Jakubov vodič, ktorý spal v aute. Mal sa zobudiť na čudné zvuky a z miesta činu videl utekať človeka s rovnakým tričkom, ako mal na sebe v tú noc Baran. O niekoľko minút malo nebezpečne rýchlo vyštartovať spred páchateľovho penziónu jeho auto.

Pohle ďalej v statuse opisuje prístup polície, ktorá ignorovala výpovede ľudí, podozrievala ich z klamstiev a situáciu neriešila dostatočne. V závere dodáva, že: „Polícia sa správala tak, ako keby chcela miestneho podvodníka kryť a on sa celú dobu len zatajovať a zašíval“.