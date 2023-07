KALKULAČKA: Koľko by si zarobil na rovnakej pozícii v zahraničí?

Informatívnu kalkulačku zostrojila spoločnosť Williama Rusella. Môžeš si v nej pozrieť priemerné platy rôznych profesií.

Zaujímalo ťa niekedy, koľko by si zarobil na rovnakej pozícii, ak by si pracoval v zahraničí? Teraz máš možnosť zistiť to. Spoločnosť Williama Rusella totiž na svojom webe bezplatne ponúka informatívnu kalkulačku, ktorá porovnáva priemerné zárobky v až 32 krajinách. Upozornil na to portál Interez.

„Jednou z najatraktívnejších výhod vedúcich ľudí k zmene zamestnania je vyšší plat a pri práci v zahraničí sa možno pýtate, či by vám presťahovanie do inej krajiny nemohlo poskytnúť lepšiu ponuku. Možno zistíte, že za rovnakú prácu, ktorú práve robíte, by ste dostali podstatne viac alebo menej, ako je váš súčasný zárobok,“ priblížili na webe.

Pri porovnávaní čerpali vývojári z dát zamestnaneckého portálu Glassdoor, ktorý slúži na hodnotenie a porovnávanie pracovných pozícií. Porovnanie priemernej mzdy však nie je dostupné pre všetky krajiny.

Slováci však môžu zistiť, ako by zarábali v tom istom odbore, keby sa rozhodli žiť v niektorej z krajín z OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

Ak by si chcel vedieť, koľko by si zarobil na pozícii učiteľa či lekára v Nemecku či vo Francúzsku, kalkulačka je dostupná na tomto odkaze. Nezabúdaj však, že všetky uvedené hodnoty majú informatívny charakter a predstavujú celkový zárobok za obdobie jedného roka.