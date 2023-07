Občiansky a vodičský preukaz v telefóne môže byť čoskoro realitou. EÚ zverejnila, koľko času majú členské krajiny

Na Slovensku sa digitálnej identifikácie dočkáme až v roku 2025. Členské krajiny EÚ budú mať podľa cieľov projektu EUDI rok na to, aby systém adaptovali do každodenného života.

Digitálny občiansky a vodičský preukaz môže byť už čoskoro realitou aj v našich končinách. Európska únia plánuje zaviesť jednotný európsky občiansky preukaz, ktorý by mal každý občan v digitálnej podobe. Nový systém identifikácie EUDI by sa podľa informácií portálu Techbyte.sk mal vzťahovať aj na vodičské preukazy.

Systém by mal plošne nastúpiť v roku 2025, no v niektorých krajinách EÚ už funguje. Francúzsko a Nemecko sú prvé krajiny, ktoré skúšajú novú formu dokladov v digitálnej podobe. Ide o experiment, ktorý ukáže, či má nová aktualizácia potenciál v každodennom živote.

Na Slovensku sa digitálnej identifikácie dočkáme až v roku 2025. Členské krajiny EÚ budú mať podľa plánov projektu EUDI rok na to, aby systém adaptovali do každodenného života a zaviedli do štátnej správy. Hmotné kartičky však nezmiznú. Podľa plánov EÚ bude mať každý občan slobodné rozhodnutie, či sa na nový systém adaptuje alebo zostane pri overenej klasike.