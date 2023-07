Obrovské krúpy zničili pri Miláne lietadlo počas letu. Muselo núdzovo pristáť v Ríme

Lietadlo americkej spoločnosti Delta Air Lines smerujúce do New Yorku muselo núdzovo pristáť po tom, ako mu padajúce krúpy poškodili krídla a prednú časť. Desivo pôsobiace poškodenie lietadla nastalo podľa Daily Mail bezprostredne po štarte z milánskeho letiska Malpensa. Piloti Boeingu 767 museli núdzovo pristáť v Ríme.

Delta Air Lines flight DL185 makes emergency landing at Rome Fiumicino Airport after being damaged by a hailstorm on departure from Milan. pic.twitter.com/cbEbhtk2qz