Väzňovi v Leopoldove spolubývajúci takmer odtrhol semenník. Brnkol mu po nose penisom, tak sa mu chcel pomstiť

Konflikt vyeskaloval natoľko, že väzňa museli previezť do nemocnice.

Vo väznici v Leopoldove došlo k bizarnému konfliktu medzi väzňami. Jeden z mužov sa po priestoroch väznice pohyboval nahý, čím podľa TV JOJ provokoval spoluväzňov. Obnažovanie vo väzniciach je pritom zakázané.

Ku konfliktu došlo v momente, keď sa väzeň svojím obnaženým prirodzením dotkol nosa svojho spoluväzňa. Spoluväzeň mu najskôr nadával, no neskôr ho schmatol za semenníky a trhol nimi tak silno, až mu ich takmer odtrhol.

Zraneného väzňa následne odviezli v bolestiach do väzenskej nemocnice. Jeden zo semenníkov bol natoľko vážne poškodený, že hrozilo jeho odtrhnutie. Chodbami väznice sa vraj v momente útoku ozýval rev a výkriky od bolesti.

O semenník nakoniec neprišiel

„Potvrdzujeme, že dňa 24. júna 2023 došlo k neúmyselnému zraneniu odsúdeného iným odsúdeným, čo predbežne potvrdilo aj následné preverovanie povereným príslušníkom preventívno-bezpečnostnej služby. Zranením nedošlo k amputácii žiadneho orgánu," informovala Monika Kacvinská, hovorkyňa ZVJS.

Lekári väzňa počas niekoľkých dní strávených v nemocnici vyliečili a poslali späť do Leopoldova. O semenník nakoniec neprišiel. „Väzeň mal obrovské šťastie, že o semenník neprišiel. Je to obrovská bolesť, no semenníky vydržia naozaj veľa,“ skonštatoval urológ Jozef Dubravický.