K Zemi padá vyradený satelit, na ktorom chcú vedci vyskúšať jedinečný manéver. Nebol naň navrhnutý, no mohol by fungovať

Napriek tomu, že väčšina satelitu zhorí, stále je tu malá možnosť, že by zvyšok telesa dopadol na ľudské obydlia.

Európska vesmírna agentúra sa 28. júla pokúsi vyradený satelit nasmerovať tak, aby spadol do Atlantického oceánu. Napriek tomu, že satelit nebol navrhnutý na kontrolovaný návrat na Zem, agentúra sa pokúsi o to, aby padol presne do vody, píše The Guardian.

Agentúra chce týmto krokom predísť poškodeniu obydlí v prípade, že satelit začne k Zemi padať nekontrolovane. Je to prvýkrát, čo sa experti pokúsia o takýto kontrolovaný dopad, pričom s klesaním satelitu začali už 24. júla.

Posledný manéver vedci chystajú po tom, čo družica klesne na úroveň 120 kilometrov a vstúpi do atmosféry. Chvíľu po tom podľa plánu dopadne do oceánu.

„Družicu nenavrhli tak, aby vykonala plne riadený návrat, ako napríklad dosiahnuť vopred určený cieľový bod,“ povedal vedúci programu vesmírnej bezpečnosti Holger Krag. Takúto schopnosť majú iba raketové stupne a kozmické alebo nákladné lode.

Veľká časť satelitu zhorí

Počas preletu cez atmosféru väčšina satelitu zhorí. Napriek tomu vedci predpokladajú, že 20 percent z celkovej štruktúry vesmírneho telesa vydrží. „Aby sme sa čo najviac priblížili riadenému návratu, použijeme pohonné systémy na palube. Trojnásobne tým znížime riziko pre možný dopad úlomkov na Zem. A to v porovnaní s prípadmi, keď žiadny manéver nevykoná,“ povedal Krag.