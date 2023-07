V Taliansku opäť prepukli požiare, museli dokonca evakuovať pláže. Turisticky obľúbený juh krajiny zažíva ťažké chvíle

V regióne Apúlia na juhu Talianska sa v piatok opäť rozšírili lesné požiare. Na polostrove Salento sa plamene priblížili k obývaným oblastiam a hrozilo, že by mohli dosiahnuť až na pobrežie. TASR správu prevzala z agentúry DPA a denníka Corriere della Sera.

Apúlske úrady sa preto rozhodli evakuovať niektoré pláže a dovolenkové ubytovania, ako napríklad v Torre Mozza pri meste Ugento či Lido Marini. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranenia, no záchranári museli vyšetriť niekoľko ľudí, ktorí sa nadýchali dymu. Plamene zničili aj jedno hospodárstvo, kde zhorel olivový sad.

Hovorca hasičského zboru uviedol, že najväčší požiar pri Ugente sa podarilo dostať pod kontrolu a situácia v oblasti sa mierne zlepšila. Zasahovali aj dve hasiace lietadlá Canadair.

Hasiči na juhu Talianska už takmer týždeň bojujú s rozsiahlymi lesnými požiarmi na Sicílii, Sardínii, v Apúlii a Kalábrii. Za tento čas podnikli viac ako 3 200 výjazdov.

Situácia bola kritická najmä na severe Sicílie v okolí Palerma, no podľa miestneho hasičského zboru silný a horúci vietor zoslabol, čo situáciu upokojilo. Požiare si vyžiadali najmenej tri obete.

Talianske úrady predpokladajú, že väčšina lesných požiarov je následkom nedbanlivosti či dielom podpaľačov. Suchá vegetácia a vietor k rýchlemu šíreniu sa plameňov len dopomohli.

#Incendiboschivi#Puglia, notte di lavoro per i #vigilidelfuoco a presidio di aree a ridosso dei fronti di fiamma: in Salento in bonifica gli incendi a San Cataldo, versante adriatico, e Ugento, versante ionico. Nella clip il lavoro di ieri a Ugento [#28luglio 9:45] pic.twitter.com/QFnTQdcQvO