VIDEO: V bazéne luxusnej vily v LA sa kúpal medveď baribal. Prišiel sa schladiť počas vlny horúčav v Kalifornii

S medveďmi objavujúcimi sa v tesnej blízkosti ľudských obydlí nemáme problém len na Slovensku. Modernú civilizáciu si štvornohí chlpáči obľúbili napríklad aj v Kalifornii. Konkrétne medveď baribal sa objavil na terase oplotenej vily Burbank, satelitnej časti Los Angeles.

Medveď sa dostal z divočiny až do mestskej časti Paseo Redondo, preliezol plot a usadil sa v luxusnej vírivke, kde zotrval až do príchodu polície, píše LA Times. Majitelia vily nemohli uveriť vlastným očiam, kto sa im vyvalil v bazéne, a medveďa okamžite natočili na kameru. Ten sa však nijako nenechal rušiť a na ľudí len nechápavo pozeral a naďalej sa čľapkal vo vode.

Polícia v oficiálnom stanovisku uviedla, že vyrazila do terénu, keď im bolo ohlásené, že ľudia zviera videli na stráni nad vilovou štvrťou. Medveď sa podľa všetkého chcel schladiť vo vlnách kalifornských horúčav, ktoré naďalej pokračujú. Druh medveďa baribal našťastie nie je veľmi nebezpečný a pri stretnutí s človekom zaútočí len zriedkavo.

