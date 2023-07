Ruský exprezident straší atómovkou: Ak bude ukrajinská protiofenzíva úspešná, Moskva bude musieť použiť jadrovú zbraň

Vraj by postupovali podľa pravidiel dekrétu ruského prezidenta.

Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda ruskej Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev opäť pohrozil nukleárnou katastrofou. Ak podľa neho bude ukrajinská protiofenzíva úspešná, Rusko použije jadrovú zbraň. Hovorí o údajnom pokuse ukrajinských ozbrojených síl zaútočiť na jadrovú elektráreň Smolensk v Rusku, na ktorú majú použiť „rakety NATO“, informuje spravodajský portál Ukrajinska pravda.

„Predstavte si, že by ofenzíva, ktorú podporuje NATO, bola úspešná a odtrhli by časť našej krajiny, potom by sme boli nútení použiť jadrovú zbraň podľa pravidiel dekrétu ruského prezidenta,“ uviedol ruský exprezident vo vyhlásení na Telegrame.

„Iná možnosť by jednoducho nebola. Takže naši nepriatelia by sa mali modliť za (úspech) našich bojovníkov. Dbajú na to, aby sa nerozhorel globálny jadrový požiar,“ dodal. Medvedev však nukleárnu hrozbu používa ako nástroj vyhrážania sa vo svojej rétorike pomerne často, naposledy v rozhovore pre ruský denník Rossijskaja Gazeta.