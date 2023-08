Nové detaily o strete s medvedicou na Liptove. Pani Ivana spadla, keď pred šelmou utekala, zachránila ju duchaprítomná suseda

Žena sa pred medvedicou rozutekala, no vzápätí spadla a zviera odplašila duchaprítomná suseda.

Uplynulý víkend prišlo na Slovensku k ďalšiemu stretu človeka a medveďa. V sobotu ráno medvedica napadla ženu priamo na dedinskej ceste v obci Liptovský Ondrej. Pani Ivana pre portál tvnoviny.sk opísala, čo presne sa v momente stretnutia s medveďom stalo.

V sobotu v ranných hodinách stála pani Ivana zoči-voči šelme aj s mláďaťom. „Prekvapilo ma to. Viete, zrazu pred sebou vidíte medvedicu. No úplná hrôza, nikdy som si nemyslela, že by sa mi niečo také mohlo stať,“ priblížila.





V zúfalstve sa vydala na útek, pri ktorom si zranila nohu. „Darmo človeku predtým povedia, že by si mal ľahnúť, alebo čo. V tom momente robíte, čo sa dá. Kričala som, možno ma to aj zachránilo, aj ten pád ma možno zachránil,“ zrekapitulovala, ako reagovala, keď oproti sebe zbadala medvedicu.

Zachránila ju duchaprítomná suseda

Na krik a hluk zareagovala suseda z neďalekého domu. Pribehla k bránke a zbadala po ulici bežať mladé. Zakrátko spozorovala aj medvedicu. „Mláďa medveďa utekalo hore cestou. Suseda išla tuto popri našej garáži a za ňou medvedica. Potom sa tam potkla, spadla, tak ja som začala tlieskať, kričať. Popri nej sa nejako asi otočila a išla za mláďaťom,“ opísala suseda.

Len pár metrov od miesta stretu bývajú rodiny s deťmi. Pani Ivana však napriek desivému zážitku potvrdila, že medvedica bola plachá a zrejme nemala v úmysle útočiť. O incidente už informovali aj miestnych poľovníkov a zásahový tím pre medveďa hnedého.