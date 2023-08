VIDEO: Takto sa počas leteckej šou zrútila sovietska stíhačka MiG-23. Po dopade vybuchla na parkovisku

Piloti dvojmiestnej verzie prúdového stíhacieho lietadla sovietskej výroby MiG-23 sa núdzovo katapultovali počas leteckej šou, ktorá sa konala v nedeľu v americkom štáte Michigan. Zranenia pilotov neboli hlásené. Lietadlo sa zrútilo na parkovisko pri neďalekom bytovom komplexe v meste Belleville asi 48 kilometrov západne od Detroitu.



Leteckú šou Thunder Over Michigan organizuje Yankee Air Museum v Belleville. Lietadlo sa zrútilo krátko po 16. hodine, uviedla správa letísk okresu Wayne. Prípad bude vyšetrovať Federálna letecká správa (FAA) spolu s Národným úradom pre bezpečnosť v doprave (NTSB).



MiG-23 s meniteľnou geometriou krídel slúžil ako stíhacie lietadlo (séria A) alebo stíhací bombardér (séria B). Vyrábal sa v rokoch 1967 – 1985. Rusko ho vyradilo zo služby v roku 1994, ale niekoľko krajín ho má stále vo výzbroji.

Mig-23 crashes at a airshow in Ann Arbor Michigan. Fortunately no one was injured. pic.twitter.com/w3I9mbYWkO