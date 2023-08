Arca vraj oklamala známeho slovenského herca o pol milióna eur. Na jej zozname sa objavila aj Matovičova manželka

Skrachovaná investičná spoločnosť je momentálne v Českej republike v procese reorganizácie.

České ministerstvo spravodlivosti zverejnilo zoznamy klientov skrachovanej investičnej spoločnosti Arca Investments. Medzi osobami, ktoré investovali peniaze do spoločností spadajúcich pod skupinu Arca Capital, sa objavili aj známi Slováci. Sú medzi nimi napríklad herec Maroš Kramár či manželka Igora Matoviča, informuje Nový Čas.

Kramár údajne pritom do spoločnosti investoval až 500-tisíc eur, z ktorých odvtedy nevidel ani cent. „Neverím, neverím, že niekedy ešte svoje peniaze uvidím... Trvá to už dva roky. Do poslednej chvíle nás ťahali za nos. To je podvod v takom veľkom rozsahu. Tí ľudia by mali sedieť. Je to nespravodlivé, pretože tí ľudia chodia po slobode,“ uviedol známy herec pre Nový Čas.

Naletela im aj Matovičova manželka, investovala ešte viac než Kramár

Okrem známej osobnosti z televíznych obrazoviek naletela Arce aj Pavlína Matovičová, manželka šéfa hnutia OĽaNO. Tá do dcérskej spoločnosti Arcy vložila až 600-tisíc eur, čo neskôr potvrdil aj Igor Matovič. Jej konanie však neodsúdil, keďže sa rozhodla investovať peniaze na základe odporúčania svojho osobného bankára.

Arca pocítila problémy už počas pandémie, keď nedokázala splácať vydané dlhopisy a zmenky. Teraz sa však nachádza v konkurze a je zrejmé, že nebude schopná vyplatiť veľkú časť investorov, ktorí v priebehu rokov do spoločnosti vložili obrovské sumy peňazí.