VIDEO: Dva pády v priebehu pár minút. Holanďanky si na MS v atletike vybrali smolný deň a prišli o dve medaily

Mimoriadne smolnú sobotu má za sebou holandský atletický výber na majstrovstvách sveta v atletike. Až dve atlétky padli doslova pár metrov pred cieľom. V zmiešanej štafete na 4-krát 400 metrov smerovala finišujúca Femke Bolová za víťazstvom. Keď ju v posledných metroch dobehla Američanka Alexis Holmesová, Holanďanka zakopla a tesne pred cieľovou čiarou skončila na zemi.

Disaster for the Dutch again! 😮



In the mixed 4x400m relay, Femke Bol falls just metres from the line.



The USA claim 🥇 and set a world record, Great Britain take 🥈 and the Czech Republic 🥉#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/JvsAPEnzFX