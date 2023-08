Obrovský automobilový zamestnávateľ má problém. Zavaria mu elektromobily z Číny

Na konkurenciu doplatí najmä ekonomika Nemecka, no zasiahne aj Česko a Slovensko. Pripraviť nás môže až o niekoľko miliárd.

Budúcnosť Volkswagenu na Slovensku je neistá, môžu za to čínske automobilky. Tie plánujú expandovať do Európy a priniesť elektromobily, po ktorých je čím ďalej, tým väčší dopyt. O tom, čo by to mohlo pre nás znamenať, píšu Hospodárske noviny.

Popularita elektromobilov sa zvyšuje, o čom vedia aj čínske automobilky. Ak podniknú isté kroky, môže to ohroziť pozíciu západných značiek v Európe. Problémy zaznamenal už aj jeden z najväčších automobilových zamestnávateľov na Slovensku Volkswagen, ktorý hlási prepad ziskov. Okrem toho ho trápi aj slabý dopyt po elektromobiloch.

„Tento trh je najdôležitejším z pohľadu krajín, kam smerujú naše produkty,“ uviedol na výročnej konferencii člen predstavenstva pre finančnú oblasť Volkswagen Slovakia Frank Rösler s tým, že tam smeruje takmer každé štvrté vozidlo vyrobené u nás.

Predpokladá sa, že nielen budú čínske automobilky predávať v Európe milióny áut, pričom sem budú vozidlá nielen prinášať, ale budú ich tu aj priamo vyrábať. Zároveň treba rátať s tým, že sa vývoz európskych áut do Číny radikálne zmenší. Konkurencia tak môže pripraviť našich výrobcov do roku 2030 o zisk v hodnote sedem miliárd eur ročne.

Na konkurenciu by mala najviac doplatiť ekonomika Nemecka, ale aj Slovenska a Česka. Otázkou však zostáva, či budú mať ľudia o elektromobily záujem. Odborníci si však myslia, že by mohli mať úspech najmä vďaka priaznivej cene v kombinácii s dobrou kvalitou.