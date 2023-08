Sociálna poisťovňa posiela Slovákom posledné upozornenie. Končí sa jedinečná šanca pre dlžníkov

Do dnešného dňa Sociálna poisťovňa oddlžila takmer 700-tisíc subjektov. Státisíce však stále majú šancu zaplatiť.

Viac ako milión dlžníkov na Slovensku tento rok nemusí zaplatiť poplatky za omeškanú či neuhradenú platbu poistného, ktoré im Sociálna poisťovňa odpustí. Podmienkou je zaplatenie istiny do 31. augusta 2023, teda do dňa, keď sa končí veľký generálny pardon. Na uhradenie svojich dlhov majú subjekty ešte niekoľko posledných dní.

Generálny pardon platí od februára 2023 a dlžníkov mal motivovať k zaplateniu poistného. „Ide o pohľadávky, ktoré sa doteraz nepodarilo vymôcť práve preto, že dlžníci si uvedomovali, že keď majú zaplatiť istinu aj penále, tak je to veľká suma. My ich chceme motivovať,“ uviedol v minulosti vtedajší minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina.

Generálny pardon sa týkal približne 350-tisícov zamestnávateľov a vyše 700-tisíc živnostníkov a dobrovoľne poistených ľudí, ktorým vzniklo penále za neuhradené poistné pred 1. júlom 2022. Sociálna poisťovňa by im celkovo mohla odpustiť úroky až do výšky 900 miliónov eur. Do dnešného dňa Sociálna poisťovňa oddlžila takmer 700-tisíc subjektov.