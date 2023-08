NAJVYŠŠÍ TOBOGAN V EURÓPE: Z rozprávkového útesu sa šmykneš priamo do vĺn Tyrrhénskeho mora

Taliansky hotelový komplex návštevníkom ponúka nevšedný adrenalínový aj estetický zážitok.

Tobogan na talianskej Sicílii patrí medzi 10 najznámejších tobogánov na svete a pýši sa titulom najvyšší tobogan v Európe. Návštevníkom ponúka nevšedný adrenalínový aj estetický zážitok. Šmyknutie po útese ťa však bude stáť niekoľko stoviek, píše denník Pravda.

Atrakcia s rozprávkovým výhľadom na záliv Castellammare sa nachádza v Terrasini na Sicílii a je súčasťou hotelového komplexu Citta Del Mare, vzdialeného približne 40 minút od Palerma. Prístup do komplexu s toboganom však majú iba ubytovaní hostia. Jedna noc v hoteli návštevníkov výjde približne na 250 eur.

Súčasťou vonkajšieho komplexu hotela je 11 šmykľaviek, pre hostí je k dispozícii aj olympijský bazén, reštaurácia a bufet. Spomínaný hlavný tobogán tvoria štyri šmykľavky. Prvé tri končia v kaskádových bazénoch s hĺbkou od 140 do 160 centimetrov, ktoré sú napustené morskou vodou. Posledná šmykľavka až vo vlnách Tyrrhénskeho mora. Z vody sa do odvážlivci dostanú naspäť po schodoch vytesaných priamo do do útesu.

" width="720" height="404" allowfullscreen="allowfullscreen">