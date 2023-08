POČASIE NA TÝŽDEŇ: V týchto oblastiach Slovenska sa ochladí až o 10 °C

Cez týždeň sa však paradoxne môže ochladiť aj o 10 stupňov.

Tohtoročné leto sa skončí ako teplotne silne nadnormálne. Od začiatku meteorologických meraní na našom území bude asi desiate najteplejšie. V minulosti sa takéto teplé leta nevyskytovali, všetky sa vyskytli v tomto storočí. Uviedol pre TASR klimatológ Pavel Matejovič.



„Zvláštnosťou na tomto lete bolo aj to, že najvýraznejšia vlna horúčav sa vyskytla v druhej polovici augusta. V minulosti sa v druhej polovici tohto letného mesiaca zvyklo už ochladzovať, čo je následkom skracovania dní a predlžovania nocí. Teraz to bolo naopak, pričom bežne sa vyskytovali aj tropické noci, keď minimálna teplota neklesala pod 20 stupňov Celzia,“ povedal Matejovič.



Ďalším znakom tohtoročného teplotne silne nadnormálneho leta bolo dusné počasie. Bolo to v dôsledku vlhkého a teplého vzduchu, ktorý na Slovensko prúdil od juhozápadu po zadnej strane tlakovej výše nad Stredomorím. Povrchové vody oceánov boli podľa klimatológa rekordne teplé, a preto sa z nich vyparilo aj veľa vody.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

„Zvýšený obsah vodnej pary v atmosfére spôsoboval okrem iného aj silné búrky, ktoré boli sprevádzané prívalovými zrážkami, silným vetrom a krupobitím,“ vysvetlil. Otepľovanie podľa Matejoviča naberá na dynamike a ustavične sa zrýchľuje. Zároveň ho môžu urýchliť aj takzvané kladné spätné väzby.

Týka sa to najmä vodnej pary, ktorá môže globálnu teplotu ešte viac zvýšiť. „Jej zvýšený objem v atmosfére však spôsobuje aj iné extrémne prejavy počasia, týka sa to najmä silných búrok a nebezpečných atmosférických javov, ktoré sú s nimi spojené. Toto všetko potvrdilo aj počasie tohtoročného leta,“ opísal.

Posledný augustový týždeň sa ochladí

Aj napriek tomu, že leto 2023 sa skončí ako teplotne silne nadnormálne, nasledujúci týždeň nás čaká mierne ochladenie. Po nedeľných horúčavách, keď teploty dosahovali až 36 stupňov a SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa, príde v pondelok úľava. Podľa meteorológov sa zvýši oblačnosť a budú aj búrky.

„Tie ďalšie dni, to znamená v utorok a v stredu, už pocítime na severe ochladenie,“ povedala pre RTVS meteorologička Čerbová. Podľa jej slov sa môže ochladiť aj o 10 stupňov. To môže byť pre ľudský organizmus záťaž, a to hlavne pre meteosenzitívnych ľudí, u ktorých sa to môže prejaviť bolesťou kĺbov, hlavy, ospalosťou či nevoľnosťou.

„Keď sa zmenia klimatické podmienky tak, že o desať stupňov klesne teplota, tak automaticky to vnímame ako veľký teplotný šok, ktorý vníma nielen kardiovaskulárny systém, ale celý cievny systém toho človeka, a preto to môže byť enormne nebezpečné,“ priblížil Marián Šóth.