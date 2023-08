MAPA: Posledné tropické teploty na Slovensku v tomto roku. Kde bude až 36 °C?

Vysoké teploty môžu byť v pondelok najmä na juhu Slovenska.

Vysoké teploty môžu byť počas dňa najmä na juhu Slovenska. Vo viacerých lokalitách hrozia v pondelok večer aj búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre viaceré okresy výstrahy prvého a druhého stupňa, informoval o tom na webe.

Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami sa týka okresov Levice, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, mesta Košice, okresov Košice-okolie, Trebišov a Michalovce. Teplota tam môže miestami dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia. Výstraha platí predbežne od 13.00 do 18.00 h.

Pre viacero okresov Banskobystrického, Nitrianskeho a Prešovského kraja, pre Sobrance a Gelnicu platia v rovnakom čase výstrahy prvého stupňa. Očakáva sa tam teplota 33 stupňov Celzia.

Na väčšine Slovenska hrozia búrky

V pondelok večer sa môžu vo všetkých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského kraja, ale aj vo väčšine Banskobystrického kraja vyskytnúť búrky. Tie môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou od 20 do 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. Meteorológovia pre dané miesta vydali výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od pondelka 20.00 h do utorka 29. augusta 9.00 h.