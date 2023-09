Slovákov pobláznil príchod Cristiana Ronalda do Bratislavy. Takúto požiadavku mali Portugalčania, dostať sa k nim bolo nemožné

Portugalská reprezentácia je ubytovaná v luxusnom hoteli na nábreží Dunaja.

Príchod futbalovej reprezentácie Portugalska do Bratislavy vzbudil medzi Slovákmi veľké očakávania. Desiatky fanúšikov sa s vidinou bližšieho kontaktu s futbalistami túžobne uchýlili nielen k letisku M. R. Štefánika, ale aj k 5-hviezdičkovému hotelu Grand Hotel River Park na dunajskej promenáde, kde je portugalský národný tím ubytovaný.

Špeciálne lietadlo s portugalskou reprezentáciou a realizačným tímom na bratislavskom letisku pristálo včera krátko po 16.00 h. Najväčšia futbalová hviezda súčasnosti Cristiano Ronaldo sa so svojimi spoluhráčmi pri fanúšikoch na letisku nepristavil a v sprievode policajtov si to namieril priamo do hotela.

Reprezentácia Portugalska sa v hoteli dlho nezdržala. Veľmi rýchlo sa v sprievode policajnej eskorty vybrala na bratislavský štadión, kde hráči absolvovali prvý tréning. Hneď po tréningu sa z útrob štadióna vynorili tréner Roberto Martinez a hráč Manchestru City Bernardo Silva, ktorí spoločne absolvovali tlačovú konferenciu pred novinármi.

Chceli len policajnú eskortu

Podľa portálu Športweb nemal Ronaldo ani žiaden z jeho spoluhráčov na slovenských organizátorov špeciálne požiadavky. „Nič zásadné, ani čo sa týka kabíny alebo hotela. Chcú len dve veci – aby bola zvýšená bezpečnosť a na všetky oficiálne veci aj policajnú eskortu,“ uviedla hovorkyňa Slovenského futbalového zväzu Monika Jurigová.

Kvalifikačný zápas na budúcoročné majstrovstvá Európy na beznádejne vypredanom Národnom futbalovom štadióne v Bratislave sa uskutoční dnes o 20.45 h. Hneď po ňom portugalská reprezentácia podľa plánu odletí naspäť do Lisabonu.