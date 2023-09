NOVÝ PRIESKUM: Preteky Smeru a PS pokračujú, jedna strana je prekvapivo mimo parlamentu

Agentúra Ipsos merala preferencie medzi 15. a 19. septembrom.

Podľa výsledkov nového prieskumu agentúry Ipsos by vyhral Smer s 20,3 % hlasov, nasledovalo by Progresívne Slovensko so 17,2 %. Trojicu najsilnejších strán by doplnil Hlas s 13,1 %. Agentúra realizovala tento prieskum pre denník Pravda.

Päťpercentnú hranicu by prekonala aj republika s 8,6 %, SaS s 6,1 % a tiež SNS s 5,6% a KDH s 5,3 %. Do parlamentu by sa dostala aj koalícia OĽaNO a Priatelia s 8,2 %, ktorá na postup do parlamentu potrebuje až 7 %.

Podľa aktuálnych výsledkov z prieskumu by mala strana Smer v parlamente 36 poslancov, Progresívne Slovensko 31, Hlas by mal 23 poslancov, Republika 15, OĽaNO a Priatelia rovnako, SaS 11, SNS 10 mandátov a KDH 9.

Do parlamentu by sa nedostali strany Sme rodina so 4,2 %, Aliancia so 4 % ani strana Demokrati s 3,4 % hlasov. Agentúra Ipsos potvrdila, že strana Borisa Kollára dlhodobo klesá.