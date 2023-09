Igor Matovič čítal údajnú komunikáciu Sulíka s Haščákom. Šéf SaS sa k súkromným správam odmietol vyjadriť

Predseda OĽaNO je ochotný ísť na detektor lži.

Igor Matovič na tlačovej konferencii oznámil, že čítal údajnú konverzáciu Richarda Sulíka s Jaroslavom Haščákom z jesene roku 2020, ktorú označil za Gorilu 2. „Je to mimoriadne závažná komunikácia a zverejňujem ju vo verejnom záujme,“ povedal.

Prepisom konverzácie, ktorej pravosť nie je potvrdená, Igor Matovič disponuje od piatka. Priznáva však, že preukázanie autenticity správ bude náročné. „Predpokladám, že dnes to v ich mobiloch už nie je, v tomto ťahám za kratší koniec,“ uznal líder OĽaNO. Identitu zdroja informácií odmieta zverejniť.

Zdroj: facebook.com/obycajni.ludia.a.nezavisle.osobnost

Matovič tvrdí, že Richard Sulík a poslankyňa Jana Bittó Cigániková dostávali od Jaroslava Haščáka pokyny, za čo údajne Sulík pýtal „milé PR“. Spomínaný PR článok s Janou Bittó Cigánikovou podľa Igora Matoviča vyšiel v čase, keď SaS zastavila návrh na dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Haščák podľa konverzácie zverejnenej Matovičom návrh kritizoval. Sulík ho vraj preto žiadal o argumenty, ktoré by mohol použiť na vláde. Argumentáciu od Haščáka vraj dostala aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková, ktorá by ju predniesla na koaličnej rade. Šéf SaS tlačil na to, aby dofinancovanie išlo aj do súkromných poisťovní vrátane Dôvery, ktorá spadá pod Pentu Jaroslava Haščáka.

Ak by Richard Sulík komunikáciu spochybnil, Igor Matovič je vraj ochotný ísť so šéfom SaS na detektor lži.

Aktualizované 17.15:

Richard Sulík sa na tlačovej konferencii vyjadril k obvineniu Igora Matoviča. Šéf SaS obhajoval dôvody, pre ktoré chcel, aby štát dofinancoval nielen Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ale aj súkromné poisťovne.

Richard Sulík si za svojím krokom stojí a spravil by ho v každom prípade. „Dokazuje to len to, že sme konali v prospech pacientov a plnili náš program,“ tvrdí Richard Sulík. Údajnú komunikáciu s Jaroslavom Haščákom však odmietol komentovať. „Ja sa nebudem vyjadrovať k obsahu svojho mobilu,“ vyhlásil.

K téme sa na Facebooku vyjadrila aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková, ktorá obvinenie Matoviča označila za fantazmagóriu. „Jeho v poradí ďalšiu fantazmagóriu je nehodné vôbec komentovať,“ uviedla.