Záchranár z Tvrdošína obchytkával študentku a posielal jej fotky svojho prirodzenia. Dostal za to iba smiešnu pokutu

Sexuálne obťažoval mladú študentku, za priestupok mu okresný úrad udelil pokutu vo výške 60 eur.

Záchranár z Tvrdošína sexuálne obťažoval študentku, ktorá s ním praxovala v sanitke. Posielal jej nechutné videá aj fotky svojho prirodzenia. Mladá študentka tvrdí, že sa jej dokonca aj dotýkal a posielal jej eroticky ladené správy, informuje portál noviny.sk.

Zo správania záchranára má teraz študentka traumu, podľa vlastných slov však nebola jediná. „Viete, ja ako mladé dievča, predsa len, bolo to pre mňa hrozné. Nebola som prvá, ktorej sa to stalo, ale chcem, aby som bola posledná a viac sa to neopakovalo,“ uviedla.

Posielal jej videá, na ktorých sa ukájal

Záchranár zašiel ešte ďalej. Počas praxe v sanitke sa jej dokonca dotýkal. „Som sedela vedľa neho, dotkol sa ma za stehno, ja som sa dala na bok a potom prišiel ďalší záchranár,“ priblížila.

Dievčaťu začal posielať nevyžiadané správy so sexuálnymi narážkami a zábery svojho ohanbia. „Aký obsah mali tie fotografie? Svojho ohanbia. Videá? Sa tam ukájal, vravel, že keď ma vidí, má na mňa chuť. Bolo to veľmi nepríjemné, keďže som tam prišla na prax,“ opísala nepríjemnú skúsenosť mladá žena.

Za priestupok mu okresný úrad udelil pokutu vo výške 60 eur. „To je to smiešnych 60 eur pre neho, ale on to môže opakovať ďalej. Tu už nejde o mňa, ale o ostatné dievčatá. Vieme, čo sa teraz stalo v Bratislave, a takéto veci sa nesmú opakovať žiadnej žene. Toto nie je prístupné a v záchrannej zdravotnej službe už vôbec,“ nesúhlasne skonštatovala študentka.