Toto je prvá krajina, ktorá zaviedla digitálne cestovné pasy. Ak bude projekt úspešný, čaká ťa revolúcia v cestovaní

Fínska pohraničná stráž odštartovala pilotný program, ktorý cestujúcim vybraných letov leteckej spoločnosti Finnair umožní rýchlejší a plynulejší prechod hraničnou kontrolou.

Fínsko je tak prvou krajinou na svete, ktorá zaviedla digitálne cestovné pasy. Jednoduchšie cestovanie zatiaľ umožňuje iba Fínom letiacim z Helsínk do Británie, ak sa však ujme, inšpirovať by sa mohli aj ďalšie krajiny, píše CNN.

„Pilotný projekt umožní cestujúcim na linkách Finnair do Londýna, Edinburghu a Manchestru prejsť cez hraničnú kontrolu bez toho, aby museli stáť v rade, rýchlejšie a plynulejšie ako zvyčajne. Je to možné tak, že sa zaregistrujete ako dobrovoľný používateľ DTC a použijete ho pri hraničnej kontrole pri odchode a/alebo prílete do Fínska,“ uvádza fínska pohraničná stráž na webe.