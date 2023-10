Pri Leviciach našli utýraného psa. Z očí mu vychádzali červy, mal diery aj v hlave

Zraneniam krátko po vyšetrení veterinárom podľahol.

Mladý muž v obci Tehla pri Leviciach našiel týraného labradora vo výnimočne zúboženom stave. Z úst a očí mu vychádzali červy, čo prekvapilo aj ochranárov s dlhoročnými skúsenosťami, informuje portál tvnoviny.sk.

Týraný čierny labrador sa začiatkom októbra v obci Tehla doplazil do 6-metrovej skruže, odkiaľ ho nevedeli vytiahnuť. Pomôcť na miesto prišli aj ochranári z levického útulku, ktorých rozsah zranení prekvapil.

„Na hlave mal nespočetné rany, ktoré doteraz nevieme, čím boli spôsobené. Mohlo to byť aj úderom do hlavy, boli to veľké diery v hlave. Veľký problém spôsobila rana na krku, roztrhla mu krk. On sa tam utiahol určite, aby mohol v pokoji zomrieť,“ povedala pre portál aktivistka útulku Šťastný domov v Leviciach Jana Pereszlényiová. Tá vyhlásila, že za svoju prax takýto prípad ešte nikdy nezažila.

Labrador krátko po vyšetrení veterinárom uhynul. Osobe, ktorá psa týrala, hrozí až 2-ročný trest odňatia slobody.