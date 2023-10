Na Slovensku vznikol film o Hitlerovi, keďže v Nemecku sa bránili výrobe nacistických drám

Film sa v kinách objaví zrejme už budúci rok.

Tvorcovia filmu zobrazujúceho využívanie propagandy Tretej ríše boli nútení natočiť ho v Bratislave po tom, čo im v Nemecku zamietli financovanie z verejných zdrojov. Krajina sa totiž bráni výrobe nacistických drám, píše The Guardian.

Natáčanie filmu s názvom Führer und Verführer presunuli do našej krajiny z dôvodu, že v Nemecku odmietajú scenáre, „v ktorých je Hitler v centre pozornosti, z obavy, že sa diváci začnú stotožňovať s hlavným hrdinom,“ tvrdí historický poradca Thomas Weber, profesor histórie na Aberdeenskej univerzite a medzinárodne uznávaný akademik.

Profesor vyjadril obavy

Weber uviedol, že má obavy z poľudšťovania demagógov zodpovedných za jednu z najtemnejších kapitol ľudských dejín. „Z tohto dôvodu takmer neexistujú filmy o Goebbelsovi, Hitlerovi a ďalších demagógoch, v ktorých by neboli obsadení ako komické postavy alebo sa neobjavili len ako vedľajšie postavy vo vedľajších úlohách,“ povedal.

Weber tiež tvrdí, že fotografie a filmové zábery používané vo väčšine dokumentárnych filmov o Tretej ríši majú tendenciu používať propagandistické materiály vyrobené nacistami, a teda nevedomky reprodukujú Goebbelsovu propagandu. Goebbels bol podľa neho pravdepodobne najväčší manipulátor v dejinách a otec falošných správ (hoaxov).

Film Führer und Verführer sa v kinách objaví zrejme už budúci rok, pričom účinkovať v ňom budú Fritz Karl ako Hitler a Robert Stadlober ako Goebbels. Podľa režiséra Joachima Langa „film ukazuje páchateľov ako ľudské bytosti so všetkými atribútmi zla“.

Filmová novinka zavedie diváka do zákulisia, vďaka čomu si podľa Langa viac všíma silu manipulatívnych stratégií, keď sleduje, ako Goebbels formuje svoje klamstvá a skresľuje realitu pri koncipovaní a nacvičovaní prejavov.

Ľudia sú z predpremiéry dojatí

Po predpremiérovom premietaní boli podľa The Guardian preživší holokaustu hlboko zasiahnutí. Jedna z nich niekoľko minút mlčala, potom režiséra objala a povedala mu, že je škoda, že takýto film nevznikol pred desiatimi alebo dvadsiatimi rokmi. Podľa nej by mohol zastaviť vzostup radikálnych pravicových populistických strán.

Režisér zdôraznil, že skúmanie minulosti je dôležité najmä preto, že vo vláde sa nachádzajú krajné pravicové strany, že antisemitské násilné činy sa množia a že zločiny Tretej ríše sa stále viac banalizujú. „Pre mňa platí výrok Prima Leviho, ktorý prežil Osvienčim a ktorým sa náš film začína aj končí: ‚Stalo sa to, aby sa to mohlo stať znova.‘ To je jadro toho, čo chceme povedať,“ dodal na záver Lang.