Počasie: Na Slovensku udrú prízemné mrazy, koncom týždňa sa opäť oteplí

Počasie nás v nasledujúcich dňoch potrápi, koncom týždňa sa však znova vyčasí.

Na takmer celom strednom, východnom i severozápadnom Slovensku sa v nočných a skorých ranných hodinách môže vyskytnúť prízemný mráz. Informuje o tom vo vydanej výstrahe 1. stupňa Slovenský hydrometeorologický ústav.



„Od polnoci do ôsmej hodiny ráno môže teplota vo výške 5 cm nad povrchom klesnúť na -5 stupňov C,“ konkretizujú meteorológovia na webe SHMÚ. Upozorňujú, že takýto prízemný mráz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu.

Výstraha pred mrazom. Zdroj: SHMÚ

Počas týždňa sa počasie zmení

Dnes Slovensko trápil silný vietor, ktorý by mal však počas pondelňajšej noci zoslabnúť. Počas dňa treba stále rátať s veľkou oblačnosťou a dažďom, teploty sa vyšplhajú na 6 až 13 stupňov Celzia, na juhozápade možno očakávať až 20 stupňov Celzia. Na horách nad pásmom lesa sa však opäť postupne vyskytne búrlivý vietor až víchrica.

V utorok by mala byť na Slovensku už len prevažná oblačnosť, no treba rátať aj s občasným dažďom. Teploty vystúpia na 12 až 19 stupňov Celzia. Rovnako v stredu nás podľa SHMÚ čaká podobné počasie ako v utorok, s rozdielom, že sa ešte viac oteplí. Teploty by mohli dosiahnuť 14 až 19 stupňov Celzia, na západe až 25 stupňov Celzia.

Rovnako teplo bude aj v závere týždňa, keď sa teploty vyšplhajú až na 26 stupňov Celzia. Rátať však stále treba aj s dažďom či občasnými prehánkami.