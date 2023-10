Danko posiela Pellegrinimu veľavravný odkaz po stretnutí s prezidentkou. Nepáči sa mu, s kým šéf Hlasu stále rokuje

Šéf SNS prezidentku informoval o priebehu rokovaní pri zostavovaní vlády.

Andrej Danko sa dnes ako ďalší z predstaviteľov politických strán stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V prezidentskom paláci s hlavou štátu diskutoval asi 20 minút a prezidentku počas rozhovoru ubezpečil, že Slovensko si zachová svoje zahraničnopolitické priority, informujú Aktuality.sk.

Danko informoval Čaputovú o priebehu rokovaní pri zostavovaní vlády. Podľa lídra SNS si hnutie nepodmieňuje vstup do vládnej koalície konkrétnymi postmi. Pre Danka je však dôležité, aby v novej vláde SNS nebola do počtu, a od potenciálnych koaličných partnerov preto žiada „relevantné miesto“.

„Na druhej strane už neviem viac pomôcť Ficovi pri tvorbe vlády. Verím, že Peter Pellegrini pochopil, že v tejto zostave môže byť predseda parlamentu,“ priblížil Danko s tým, že sa v pondelok zúčastní na sérii ďalších rokovaní.

Zostavenie vlády podľa Danka brzdí Pellegrini

Podľa Danka by zostavovanie novej vlády výrazne uľahčilo, ak by Peter Pellegrini prestal rokovať s predsedom PS Michalom Šimečkom. „Ak by Pellegrini definitívne prestal rokovať so Šimečkom, rokovania by nám išli omnoho lepšie, ale pokročili sme. Nepodmieňujeme svoju účasť žiadnou pozíciou,“ uviedol Danko.

Predseda Hlasu už pred voľbami avizoval, že by sa mohol uchádzať o premiérske kreslo. Ponuku stať sa novým predsedom vlády však od Roberta Fica nateraz nedostal.

V prípade, že by Pellegrini pristúpil k vytvoreniu alternatívnej koalície s PS, Šimečka je ochotný šéfovi Hlasu prenechať post premiéra.

Lídri Smeru, Hlasu a SNS sa v pondelok ráno zišli na prvom spoločnom rokovaní. Dohodu o budúcej vláde zatiaľ neoznámili. Fico dostal 2. októbra ako predseda strany, ktorá získala v parlamentných voľbách najviac hlasov, poverenie na zostavenie vlády. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dala 14 dní.